الرياض - كتبت رنا صلاح - تم تنفيذ أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة المكرمة في إطار الجهود المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الدينية والصحية تأتي هذه الجولات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمان والنظافة في أماكن العبادة.

إجراء أكثر من 19 ألف جولة تفتيشية على مساجد مكة المكرمة

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن زيادة وتيرة الجولات الرقابية، حيث تمت مراقبة الجوامع والمساجد بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي مخالفات وتشمل الجولات التأكد من التزام المصلين بالإجراءات المطلوبة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

تعزيز الالتزام الديني

تؤكد الجهات المسؤولة أن هذه الحملات تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالقيم الدينية وتعليمات الحكومة. من المتوقع أن تسهم هذه الجولات في توفير بيئة آمنة للمصلين في مكة المكرمة وخاصة مع تزايد أعداد الزوار والحجاج.

شهدت هذه الجولات استجابة إيجابية من قبل المجتمع، حيث أبدى العديد من المصلين تقديرهم للجهود المبذولة لضمان سلامتهم تمثل هذه الخطوات جزءًا من العمل المستمر لدعم المجتمع وتعزيز الثقة في القائمين على إدارة الأماكن الدينية.

تسعى السلطات المحلية إلى العمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة في جوامع ومساجد مكة المكرمة، مما يعكس الالتزام بالقيم الإسلامية والتوجه نحو بيئة آمنة ومريحة للمصلين.