الرياض - كتبت رنا صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقتي جازان وعسير يأتي هذا التحذير ضمن التوقعات الجوية التي أُعلنت اليوم، مشددا على أن الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد وسوف تؤثر بشكل واضح على الحالة الجوية.

طقس جازان وعسير .. توقعات بأمطار رعدية وزخات من البرد خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن تسجل مناطق جازان وعسير أجواء غير مستقرة خلال الساعات المقبلة الأرصاد نصحت السكان بأخذ الحيطة والحذر نتيجة لتساقط الأمطار وقد تكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية قد تؤدي إلى مخاطر على سلامة الأشخاص وأيضا على البنية التحتية.

أهمية الاستعدادات اللازمة

حذر المركز من ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية ووجهت السلطات المحلية الدعوة للالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الأرصاد لتجنب أي حوادث قد تحدث جراء الظروف الجوية يُستحسن خلال هذه الفترة تجنب الخروج غير الضروري أثناء ذروة الأمطار.

التوقعات لبقية المناطق

إلى جانب منطقتي جازان وعسير، تشير التوقعات إلى أن باقي مناطق المملكة قد تشهد أيضاً حالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يُنصح الجميع بمتابعة آخر المستجدات من المركز الوطني للأرصاد لتفادي أي مفاجآت.

تشير هذه التوقعات إلى ضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة أي ظروف مناخية طارئة، خاصةً أن التغيرات الجوية تُعد سريعة وغير محسوبة.