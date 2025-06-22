الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد برنامج حساب المواطن من البرامج الداعمة التي تقدم الدعم المالي للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وقد وجه العديد من المستحقين طريقة تغيير الإيبان في حساب المواطن، حيث إن هذا الرقم المسؤول عن الحسابات البنكية للمواطنين، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على التفاصيل.

من هنا | طريقة تغيير الإيبان في “حساب المواطن” 1446 إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية

يوجد مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تساعدك في تغيير الإيبان في حساب المواطن ونحن سوف نوضح لكم هذه الطريقة من خلال السطور التالية:

الدخول إلى برنامج حساب المواطن “من هنا“.

تسجيل الدخول إلى المنصة.

حدد أيقونة تفاصيل الطلب.

يتم الانتقال إلى الحساب البنكي.

انقر على حذف رقم الإبيان القديم وإدخال الكود الجديد المكون من 4 أرقام.

انقر على حفظ البيانات.

وسوف يتم التأكد من صحة البيانات ويتم مراجعة الطلب.

شروط رقم الإيبان في حساب المواطن

أعلنت إدارة برنامج حساب المواطن في السعودية عن مجموعة من الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر حتى يتم ضمان صحة رقم الابيان وهي:

يجب أن يكون رقم الإبيان مرتبط باسم المستفيد ولا يوجد أي اختلاف.

يجب أن يكون الحساب الشخصي مفعل حتى يتم استقبال تحويلات عليه.

يجب إدخال الرقم بطريقة صحيحة.

مدة اعتماد الأبيان الجديد من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن المدة المحدد حتى يتم اعتماد الأبيان الجديد وقد أعلن البرنامج أن المدة المحددة تتراوح ما بين 5 إلى 10 أيام، ويتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف حتى يتم الاعتماد للرقم الجديد.

طريقة تغيير الإيبان في حساب المواطن في المملكة العربية السعودية من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها حيث يتم الإعلان عن طريقة إلكترونية حتى يتمكن الجميع من تغيير هذا الرقم بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب للبنك.