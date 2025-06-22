الرياض - كتبت رنا صلاح - فقد أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بكل رسمي عن مجموعة من الحسابات البنكية التي يتم إعفاءها بشكل كامل من الخدمات المالية بشكل مستقبلي وهي واحدة من الأمور التي شغل العديد من الأشخاص بالمملكة، لذلك سنوضح من خلال سعودي اون مجموعة من المعلومات حول تلك الحسابات التي تم إعفائها بشكل كامل.

وزارة العدل السعودية تعلن رسميا هذه الحسابات البنكية معفاة تماما من ايقاف الخدمات المالية مستقبلا

سنوضح من خلال النقاط التالي الفئات التي تم إعفائها بشكل كامل من إيقاف الخدمات المصرية بالمملكة العربية السعودية:

الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها قبل موعد تنفيذ قرارات الإيقاف.

الحسابات الصغيرة التي لا يتجاوز رصيدها 10,000 ريال سعودي.

الحسابات البنكية المفتوحة بموافقة رسمية من الجهات المختصة؟

حسابات الخاصة بالمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية والمستفيدين من برنامج الدعم الحكومي.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الإستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال منصة ناجز الإلكترونية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بناجز

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك من الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم إختر إيقاف الخدمات.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك، ثم الضغط على الاستعلام، وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

تأثير إيقاف الخدمات على حياة الأفراد

سنوضح من خلال النقاط التالية مدى تأثير إيقاف الخدمات على حياة الأفراد:

تعتبر واحدة من الأمور التي تعيق قدرة الفرد على إثبات هويته .

إيقاف الخدمات على حياة الأفراد يمنع الفرد من القيادة بكل قانوني وهي واحدة من الأمور التي تؤثر على تنقله وحياته بشكل يومي.

وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية تعلن عن مجموعة من الحسابات البنكية التي يتم إعفاءها من إيقاف الخدمات المالية بشكل مستقبلي، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من أهم تلك الحسابات مع توضيح خطوات الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز من خلال الموقع الإلكتروني ومدى تأثير إيقاف الخدمات على حياة الأفراد.