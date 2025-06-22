الرياض - كتبت رنا صلاح - تسجيل رياض الاطفال عبر نظام نور بالخطوات السريعة، حيث إن هذه المنصة الرقمية مهمة وتابعة لوزارة التعليم السعودية، وتُعد من ضمن الركائز الأساسية في تقديم الخدمات التعليمية للأهالي في المملكة، ومن أبرزها خدمة تسجيل الطلاب الجدد بكل سهولة ويسر في أوقات التقديم المتاحة؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

فرصتك الكبرى تسجيل رياض الاطفال 1447 عبر نظام نور خطوات التسجيل والقبول المبدئي في دقائق

يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا، وهذا عبر نظام نور التعليمي للعام الدراسي الجديد 1447 هـ، ويتم باتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى منصة نظام نور الرسمية “من هُنا” مباشرةً.

النقر على أيقونة “ابدأ رحلتك”.

إضافة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للتسجيل في النفاذ الوطني الموحد.

ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

قراءة الشروط والمعايير الظاهرة بشكل جيد والموافقة عليها.

تحديد اسم الطفل المطلوب تسجيله من قائمة الأبناء بحساب ولي الأمر.

إدراج بيانات السكن بدقة وتحديد العنوان الوطني.

اختيار 10 مدارس حكومة كحد أقصى ضمن النطاق الجغرافي الخاص بالأسرة.

متطلبات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

تحدد وزارة التعليم السعودية الأوراق التي يجب تقديمها عند التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد “رياض الأطفال”، والتي منها ما يلي:

إثبات محل السكن بفاتورة خدمات أو العنوان الوطني.

صورة شهادة الميلاد أو سجل الأسرة.

شهادة التطعيمات الأساسية.

يجب أن يكون الطفل بلغ السن المطلوب.

شهادة الكشف الطبي للأطفال.

إرسال طلب التسجيل عبر نظام نور وانتظار رسالة التأكيد بعد الاعتماد من الجهات المختصة.

مزايا التسجيل المبكر في رياض الأطفال عبر نظام نور

إن التسجيل عبر نظام نور يوفر للطلاب وأولياء الأمور الكثير من المميزات التي تساعدهم على التمتع بتجربة تعليمية مميزة، ومن أبرز مزايا التسجيل ما يلي:

الحد من نسبة الأخطاء في التسجيل عبر المراجعة التلقائية للبيانات.

فرصة متابعة الطلب إلكترونيًا دون مراجعة المكاتب.

تسهيل إجراءات التسجيل دون الحاجة لزيارة الروضات.

التنسيق المباشر بين الروضات وأولياء الأمور عن طريق نظام نور.

منح الأولوية في القبول لمن يسجل مبكرًا.

حفظ بيانات الطفل بصورة دقيقة في النظام التعليمي.

توضح وزارة التعليم السعودية فرصة فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري، وهذا عن طريق نظام نور الإلكتروني ويكون الغرض منه تسهيل عملية تسجيل الطلاب الجدد في المدارس الحكومية وتوفير بيانات دقيقة للجهات التعليمية.