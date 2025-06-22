الرياض - كتبت رنا صلاح - تتعرض ست مناطق في البلاد لرياح نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤثر على جودة الهواء والرؤية وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى مستويات ملحوظة مما يستوجب أخذ الحيطة والحذر.

رياح قوية تزيد من الغبار والأتربة في ست مناطق

من المتوقع أن تتسبب هذه الرياح في انخفاض مدى الرؤية في الطرقات مما يعيق حركة المرور ويعرض السائقين لمخاطر متعددة الجهات المعنية تدعو الجميع إلى توخي الحذر أثناء القيادة واتباع إرشادات السلامة العامة تجنبا لأي حوادث.

الإجراءات الموصي بها

يُفضل تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي ينصح بعدم ممارسة أي أنشطة في الهواء الطلق خلال فترات ذروة الرياح كما يجب التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب للحماية من دخول الغبار.

توقعات الأحوال الجوية

تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق من المتوقع أن تتراجع شدة الرياح في الساعات القادمة، لكن يبقى الحذر واجبا خلال هذه الأوقات.

تُؤكد الهيئة على ضرورة متابعة تحديثات الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية لضمان السلامة العامة.