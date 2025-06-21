الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية فعاليات صيف السعودية، أعلنت وزارة السياحة عن تشديد الرقابة على جميع مرافق الضيافة في مختلف أنحاء المملكة وهذه الخطوة تأتي في إطار التوجه لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار وضمان مستوى عالٍ من الراحة والأمان.

انطلاق “صيف السعودية” يدفع وزارة السياحة لتعزيز الرقابة على مرافق الضيافة

ستقوم فرق مختصة بالتفتيش على الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية الأخرى بشكل دوري وتهدف وزارة السياحة من خلال هذه الجهود إلى التأكد من التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير المتبعة في مجال الضيافة ويأتي هذا في محاولة لتحسين تجربة السائح وضمان تقديم أفضل خدمة.

تعزيز الأمن والسلامة

كما ستتضمن البرامج الرقابية التأكد من سلامة المنشآت من حيث الأمن والسلامة وذلك لحماية الزوار وتقديم بيئة آمنة خلال الإقامة وزارة السياحة تأمل أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة بين السياح والقطاع السياحي المحلي.

دعم القطاع السياحي

في ظل التوجه الوطني لتنمية السياحة، فإن الجهود المبذولة تهدف أيضا لدعم الشركات المحلية والعاملين في هذا القطاع وتعزيز جودة الضيافة سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السعودي وكما أن السياحة تعد محركا رئيسيا في رؤية المملكة لعام 2030.

تشجع وزارة السياحة الجمهور على تقديم ملاحظاتهم حول مستوى الخدمة في مختلف المنشآت وكل ما تم جمعه من آراء سيساعد في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الضيافة في المملكة.