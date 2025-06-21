الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الأشخاص أصحاب طلبات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية هم من يرغبون في معرفة آخر ما وصلت إليه تلك الطلبات ونتيجتها، ومن خلال موقع سعودي اون نشارك رابط الاستعلام وخطواته بشيءٍ من التفصيل.

برقم الجواز.. كيفية الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 1447 عبر تطبيق أبشر أفراد

يرغب الكثيرون في معرفة آلية الاستعلام عن تأشيرات الزيارات العائلة في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر، ولكن من المهم هنا الإشارة إلى أن تلك الخدمة غير متوفرة على تلك المنصة ولكنها متاحة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية فقط.

الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية منصة التأشيرات

من هنا نستعرض الخطوات التفصيلية التي بها يمكن التحقق من نتيجة طلبات منح تأشيرات الزيارة العائلية للأجانب للقدوم إلى السعودية، وهي ما تأتي على النحو التالي:

فتح رابط منصة التأشيرات – وزارة الخارجية “من هنا“.

من نافذة الاستعلام الموجودة على الشاشة الرئيسية يتم تحديد نوع الاستعلام إما رقم الطلب أو رقم مستند التأشيرة أو رقم طلب التأشيرة.

في الخانة التالية يتم تسجيل البيان الذي تم اختياره.

تدوين رقم السجل.

إدخال الرمز المرئي.

النقر على أيقونة استعلام.

إن خدمة الاستعلام عن طلبات تأشيرات الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات المقدمة بواسطة وزارة الخارجية؛ وذلك لتخفيف عبأ الذهاب إلى السفارات والقنصليات من أجل معرفة الرد على الطلب، بل إن النتيجة صار من السهل الحصول عليها بضغطة زر واحدة كما أشرنا سابقًا.