الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت العاصمة الرياض حدثا بارزا حيث حضر نائب أمير منطقة الرياض حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة تميز الحفل بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجالين الاقتصادي والإداري تأتي هذه الجائزة كجزء من جهود المملكة لتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

نائب أمير الرياض يشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

أعرب نائب أمير الرياض في كلمته الافتتاحية عن فخره واعتزازه بالتطور الذي حققته المنشآت الفائزة كما أشاد بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق معايير الجودة العالية مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس الرؤية الطموحة للمملكة تبرز الجائزة أهمية التنافسية والتحفيز نحو الابتكار في القطاعين العام والخاص.

مساهمة الفائزين

أشار عدد من الفائزين في الحفل إلى أن هذه الجائزة ليست مجرد تكريم بل تمثل حافزا لمواصلة تحسين الأداء وزيادة مستوى الخدمة وقدموا شكرهم للجهات المنظمة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا الحدث المميز كما أكدوا حرصهم على تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.

ختام مميز

اختتم الحفل بكلمة من نائب أمير الرياض الذي أكد على استمرار دعم الحكومة للجهود التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة في مختلف القطاعات واختتمت الفعالية بإقامة معرض يبرز أبرز التجارب الناجحة للمنشآت الفائزة مما أضاف بعدا إضافيا للحدث.