الرياض - كتبت رنا صلاح - يحرص بنك التنمية الاجتماعية السعودي من خلال قرض الأسرة إلى تقديم تمويل لخدمة الشرائح المستفيدة، حيث يعد هذا القرض هو الخيار الأنسب للعديد من الأسر السعودية لتلبية كافة احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر، وقد تساءل الكثير عن تفاصيل هذا القرض، ومن خلال موقعنا سعودي أون سوف نتعرف على تفاصيل القرض كاملة.

قرض الأسرة في السعودية من بنك التنمية الاجتماعية بشروط ميسرة وسداد مرن حتى 5 سنوات

يعد قرض الأسرة من بنك التنمية السعودي يأتي في إطار دعم الأسر ذات الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم المالية ويشمل هذا القرض العديد من المزايا منها:

تمويل قرض الأسرة يبدأ من 18 ألف ريال سعودي وقد يصل إلى 100 ألف ريال.

من الممكن سداد القرض على مدار فترة تصل إلى 5 سنوات.

السداد يتم بشكل شهري ما يتيح هذا مرونة في التخطيط المالي.

في حالة وفاة الشخص المقترض يتم الإعفاء من سداد المبلغ.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية السعودي

أوضح بنك التنمية الاجتماعية العديد من الشروط التي يلزم أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم للحصول على القرض منها:

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا.

ألا يقل عمر الزوجة المهجورة المتقدمة عن 30 عامًا.

ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من فردين.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 14.500 ريال.

إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحاجة إلى القرض.

خطوات التقديم على قرض الأسرة

من الممكن لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على القرض التقديم بشكل إلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

اختيار نوع القرض والاطلاع على الشروط المحددة.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية وكشف الحساب البنكي وإثبات الدخل.

إرسال الطلب بشكل إلكتروني مع الانتظار إلى حين الموافقة على الطلب من قبل الجهات المختصة.

الفئات المستفيدة من قرض الأسرة

أشار بنك التنمية الاجتماعية إلى العديد من الفئات المستفيدة من هذا القرض ومنها:

الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.

الأرامل والمطلقات اللواتي بحاجة إلى دعم مالي.

الموظفين الذين لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بهم عن الحد المانع.

يعد بنك التنمية الصناعية واحد من بين أهم وأشهر البنوك المعروفة في السعودية ويرجع السبب وراء الشهرة هو تقديم البنك العديد من القروض لكافة المواطنين، بدون فوائد وعلى فترات سداد مرنة تتناسب معهم.