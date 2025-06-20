الرياض - كتبت رنا صلاح - منصة أبشر توفر الكثير من الخدمات الأساسية التي توفر الوقت والجهد على المواطنين، مثل تحديث العنوان الوطني والرقم الوطني، وتساعد هذه الخطوة في سهولة الوصول إلى مختلف الجهات الحكومية و الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على العنوان الوطني، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على جميع الخطوات.

بالرابط | كيفية الاستعلام عن العنوان الوطني في أبشر خطوة بخطوة 1446

القيام بتحديث العنوان الوطني عند حدوث أي تغييرات أو انتقال من مكان إلى آخر من الأمور المهمة، ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال منصة أبشر كالتالي:

الدخول إلى منصة أبشر الرقمية عبر الموقع الرسمي “من هنا“.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

البحص عن خدمة تعديل بيانات المستخدم ثم اختيار خدمة تعديل العنوان الوطني.

حدد العنوان الحالي.

القيام بالتعديلات مثل تغيير الشارع، الحي، الرمز البريدي.

الضغط على “حفظ” لتأكيد تحديث العنوان الجديد.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يمكن للبريد السعودي الآن توفير معلومات العنوان الوطني بناءً على رقم الهوية، من خلال مجموعة من الخطوات على موقع العنوان الوطني، وتكون كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع “من هنا“.

الضغط على “إدارة العنوان المسجل”.

إدخال رقم الهوية.

كتابة رقم الجوال المرتبط.

ثم كتابة رمز التحقق المُرسل إلى الجوال المُسجل، وبعد ذلك تظهر بيانات العنوان الوطني المسجلة.

استعلام عن العنوان الوطني برقم الجوال

من خلال هذه الخدمة يمكن الاستعلام عن معلومات العنوان الوطني باستخدام رقم الهوية ورقم الجوال، ويكون الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

زيارة الرابط الرسمي لموقع العنوان الوطني “من هنا“

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطني وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق المرئي.

النقر على “تسجيل الدخول”.

اختر خدمة إدارة العناوين الوطنية المسجلة من القائمة الرئيسية.

إضافة رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية.

التحقق من البيانات المدخلة.

استلام رسالة نصية عبر رقم الجوال تحتوي على رمز التحقق.

كتابة الرمز في الموقع.

النقر على الاستعلام لعرض معلومات العنوان الوطني المسجل بنجاح.

المملكة العربية توفر الكثير من الخدمات المهمة للمواطنين منها الاستعلام عن العنوان الوطني، ويوجد أكثر من طريقة يمكن استخدامها الاستعانة بها تم ذكرها في السطور السابقة.