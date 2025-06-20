الرياض - كتبت رنا صلاح - أتاحت منصة أبشر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطنين والمقيمين وحتى الوافدين بكل سهولة من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة عليها، وذلك لكي يتم سداد المخالفات المرورية قبل إضافة غرامات على صاحب السيارة، ويمكن أن يتم الاستعلام والسداد إلكترونيًا، والتعرف على خطوات ذلك الآن عبر موقعنا سعودي أون.

برقم الهوية | طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر خطوة بخطوة

يمكن الآن لجميع الأشخاص في المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم عبر منصة أبشر الرسمية بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

النقر على أيقونة “أبشر أفراد”.

تسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات حساب المستفيد.

النقر عند الدخول على “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “خدمات المرور”.

تحديد خدمة “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

إدخال المعلومات المطلوبة عن صاحب الطلب كاملة.

النقر على “استعلم” وسوف يتم عرض كامل تفاصيل المخالفة.

طرق سداد المخالفات المرورية في المملكة

يمكن أن يتم سداد المخالفات المرورية المختلفة في المملكة الآن بكل سهولة من خلال الطرق المتاحة لذلك، والتي من أبرزها:

1- السداد عبر التطبيق البنكي

يمكن أن يتم سداد رسوم المخالفات المرورية في المملكة عبر تطبيق الحساب البنكي للمستفيد، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات:

تسجيل الدخول إلى حساب العميل الإلكتروني عبر التطبيق.

النقر على “الخدمات الإلكترونية” عد الدخول”.

من الفواتير يتم اختيار “المخالفات المرورية”.

إدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.

سيتم عرض المخالفة، ومنها يتم النقر على “سداد”.

2- السداد عبر أجهزة الصراف الآلي

كما يمكن أن يتم سداد المخالفات المرورية عبر الـ ATM المتواجدة في أي مكان بالمملكة بكل سهولة عبر اتباع تلك الخطوات:

إدخال البطاقة البنكية في الصراف الآلي.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار “دفع المخالفات المرورية”.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

التأكد من المبلغ المطلوبة والنقر على “إتمام عملية الدفع”.

هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية المتاحة الآن في المملكة ومن أبرزها إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية لجميع المتواجدين في المملكة، وقد تم التعرف على الخطوات الكاملة للاستعلام والطرق المختلفة المتاحة لسداد تلك الرسوم إلكترونيًا بسهولة.