الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية في المملكة من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال تأتي هذه الخطوة في إطار جهود سدايا لتعزيز التحول الرقمي وبناء قدرات وطنية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

سدايا تعزز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بالمملكة المتحدة

تعمل سدايا على تطوير بيئة تشريعية تدعم الابتكار وتعزز من الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة يهدف المشروع إلى خلق معايير واضحة توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية هذا التعامل المدروس مع التقنية يساهم في ضمان عدم حدوث أية أضرار محتملة على الأفراد والمجتمعات.

إشراك المجتمع المحلي

تتضمن المبادرة أيضًا إشراك المجتمع المحلي في تطوير إرشادات الاستخدام من خلال جلسات حوارية وورش عمل تسعى سدايا لتقديم الفرصة للمواطنين والمختصين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم يعتبر ذلك خطوة مهمة لضمان أن تظل التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

مستقبل مشرق للتقنية

يؤكد القائمون على سدايا أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي سيساعد في تعزيز الابتكار ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي هذه المبادرة تضع المملكة في مقدمة الدول التي تهتم بتوجيه تقنياتها لخدمة المجتمع بشكل آمن ومؤثر مما يعكس طموحات رؤية السعودية 2030.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ليس مجرد نقطة انطلاق بل يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل جميع جوانب الحياة الحديثة، مما يعكس التوجه الجاد نحو مستقبل رقمي مستدام.