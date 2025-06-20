الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم حالة طقس غير مستقرة ومائلة إلى الحرارة أكثر في بعض مدن المملكة حيث إن درجات الحرارة قاربت على الوصول من 50 درجة ما دعي هذا الكثير على المواطنين إلى متابعة أحوال الطقس بشكل يومي من أجل التعرف على آخر تحديث صادر من قبل المركز الوطني للأرصاد، ومن خلال موقعنا سعودي أون سوف نتعرف على أحوال الطقس

موجة حر غير مسبوقة تضرب السعودية ومدينتان تسجلان درجات حرارة تقترب من 50 درجة خلال الأسبوع الجاري

تشهد المدينة المنورة اليوم طقس شديد الحرارة بالنهار حيث إن درجة الحرارة العظمى اليوم نحو 43 درجة بينما الصغرى تصل إلى 31 درجة، ومن المتوقع أن تكون غدًا درجة الحرارة نحو 43 العظمى، 31 الصغرى، وفي يوم السبت توقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة العظمى نحو 43، 31 الصغرى.

حالة الطقس في مكة المكرمة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في مكة المكرمة حار حيث وصلت درجة الحرارة العظمى نحو 44، 31 الصغرى، وغدًا أشارت الهيئة أن درجة الحرارة من الممكن أن تكون 44 العظمى، والصغرى 30، أما في يوم السبت فقد أعلنت الهيئة أنه يوجد احتمالية قلة درجة الحرارة حيث إنها ستصل إلى 43 العظمى 30 الصغرى.

توقعات حالة الطقس اليوم في أنحاء المملكة

من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران وايضًا أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان، في حين أنه لا تزال هناك الفرصة مهيأة إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

حالة البحر الأحمر اليوم

الرياح السطحية اليوم في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، بالنسبة إلى ارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة في بعض مدن السعودية قد يكون حارً ولهذا ننصح الكثير من المواطنين بارتداء ثياب خفيفة مع تناول المياه بكثرة، لعدم التعرض إلى أي وعكة صحية نتيجة إلى درجة الحرارة المرتفعة.