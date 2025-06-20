الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، المعروفة باسم ساما، عن قرارها الجديد الذي يسمح بشحن المحافظ الرقمية من خلال بطاقات الأفراد الائتمانية بشكل مجاني ويأتي هذا القرار كخطوة هامة في تطوير القطاع المالي وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في الدفع.

«ساما» تعلن عن شحن المحافظ الرقمية مجاناً باستخدام بطاقات الائتمان للأفراد

تسعى ساما من خلال هذا القرار إلى تسهيل ورفع كفاءة عمليات الدفع الإلكترونية، مما يدعم خطط المملكة في التحول الرقمي والشحن المجاني للمحافظ الرقمية سوف يشجع المزيد من الأفراد على استخدام هذه الوسائل الحديثة، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الاعتماد على التعاملات الإلكترونية ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإنفراج إلى ازدياد حجم المدفوعات الرقمية في السوق السعودي.

تأثير القرار على مستخدمي بطاقات الائتمان

من المقرر أن يسهم هذا القرار في تحسين تجربة المستخدمين الذين يعتمدون على بطاقات الائتمان وحيث سيكون بإمكانهم الآن شحن محافظهم بسهولة ودون أي تكاليف إضافية، مما يعكس التوجه نحو تشجيع الثقافة المالية والرقمية بين الأفراد.

التوقعات المستقبلية

يشير الخبراء إلى أن هذا القرار سيفتح آفاقا جديدة لشركات التقنية المالية، ويعزز من المنافسة في السوق ومع زيادة التحول الرقمي، يُتوقع أن تستمر المؤسسات المالية في تقديم مزيد من الميزات لجذب العملاء وزيادة استخدامهم للخدمات الإلكترونية.