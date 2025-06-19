نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة "السعودية" تنقل 3900 حاج إيراني يوميًّا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مجموعة "السعودية" تسيير الرحلات لنقل حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وتتضمن عمليات "السعودية" وطيران أديل نقل (2700) من حجاج إيران يوميًّا إلى مطار عرعر، فيما يجري التنسيق لنقل (1200) حاج يوميًّا باتجاه مدينة مسقط عاصمة سلطنة عُمان.

وحظيت العمليات التشغيلية لنقل الحجاج من إيران عبر رحلات "السعودية"، وطيران أديل بمتابعة من المسؤولين لتوفير جميع الخدمات لهم، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.