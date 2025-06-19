أخبار السعودية

مجموعة "السعودية" تنقل 3900 حاج إيراني يوميًّا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

0 نشر
0 تبليغ

مجموعة "السعودية" تنقل 3900 حاج إيراني يوميًّا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة "السعودية" تنقل 3900 حاج إيراني يوميًّا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مجموعة "السعودية" تسيير الرحلات لنقل حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وتتضمن عمليات "السعودية" وطيران أديل نقل (2700) من حجاج إيران يوميًّا إلى مطار عرعر، فيما يجري التنسيق لنقل (1200) حاج يوميًّا باتجاه مدينة مسقط عاصمة سلطنة عُمان.
وحظيت العمليات التشغيلية لنقل الحجاج من إيران عبر رحلات "السعودية"، وطيران أديل بمتابعة من المسؤولين لتوفير جميع الخدمات لهم، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا