نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(55) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وذلك خلال الفترة من يوم السبت 25/ 12/ 1446هـ الموافق 21/ 6/ 2025م الساعة (10) صباحًا، حتى يوم الأربعاء 29/ 12/ 1446هـ الموافق 25/ 6/ 2025م الساعة (10) صباحًا، عبر منصة (أبشر - توظيف).(https://jobs.sa)