نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبانة إلكترونية لقياس رضا الحجاج عن مرحلة المغادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الحج استبانة إلكترونية لقياس رضا الحجاج عن مرحلة المغادرة، وأتاحتها لجميع فئات الحجاج من الداخل والخارج، بمن فيهم حجاج «الحج المباشر» للمشاركة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم.

وتُعدُّ الاستبانة إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الوزارة؛ لتقييم تجربة الحاج من منظوره الشخصي، وتعزيز مبدأ التحسين المستمر في الخدمات المقدمة، بما يضمن مواكبة تطلعات ضيوف الرحمن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم تجربة حج ميسّرة، ومثرية، وذات طابع إنساني راقٍ. وراعت الوزارة في تصميمها التنوّع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن، وأُتيحت بتسع لغات عالمية تشمل: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والفارسية، والفرنسية، والهندية، والماليزية، والتركية، والصينية، ما يجسد التزام الوزارة بتيسير سُبل التعبير لكل حاج مهما كانت لغته أو خلفيته الثقافية.

ودعت وزارة الحج والعمرة جميع الحجاج إلى التفاعل مع الاستبانة والمشاركة فيها، مؤكدة أن نتائجها تُسهم بشكل مباشر في دعم قرارات التحسين والتطوير، ورفع كفاءة الخدمات في مراحل المغادرة، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم تجربة حج متكاملة، مبنية على التقييم الواقعي والملاحظات المباشرة.