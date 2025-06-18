نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير سطام تدخل قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا في "تصنيفات التايمز للتأثير 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إنجازًا عالميًا جديدًا بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، وفق تصنيفات “التايمز للتأثير 2025” التي أُعلنت نتائجها خلال مؤتمر التنمية المستدامة العالمي بمدينة إسطنبول التركية.

وجاء هذا التقدّم في إطار الهدف الرابع (جودة التعليم) والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تصدّرت الجامعة الجامعات السعودية في الهدف الخامس، وحلت في المركز الثاني وطنيًا في الهدف الرابع.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للبرامج والمبادرات التي تنفذها الجامعة لتعزيز جودة التعليم وتمكين المرأة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن تصنيف “التايمز للتأثير” يُعد من أبرز التصنيفات العالمية، حيث يقيس مدى التزام الجامعات بتحقيق أثر مجتمعي وإنساني ملموس، على المستويين المحلي والدولي، عبر مؤشرات تتعلق بالتعليم، والبيئة، والمساواة، والشراكات العالمية.