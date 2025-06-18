الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير الكرة حول العالم واحدة من أقوى مواجهات كأس العالم للأندية 2025، عندما يصطدم الهلال السعودي بريال مدريد الإسباني في لقاء مثير ضمن منافسات المجموعة الثامنة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

«Real Madrid vs Al Hilal».. القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد الهلال في كأس العالم للأندية 2025

الجماهير العربية ستكون على موعد مع مشاهدة المباراة مجانًا عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها:

قناة MBC Action (مفتوحة على النايل سات)

قناة Sports First (تُبث مجانًا)

قنوات MBC مصر 1 و2 HD

قناة MBC 5

كما توفر قناة DAZN تغطية حصرية لجميع مباريات مونديال الأندية، ويمكن استقبالها عبر:

التردد: 12054

الاستقطاب: رأسي

الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة الهلال وريال مدريد

تنطلق المواجهة يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 على استاد “هارد روك”، في الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

تشكيلة متوقعة وصراع كبير

ريال مدريد يخوض اللقاء بنجومه الكبار مثل كيليان مبابي، فينيسيوس، وبيلينغهام، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، بينما يدخل الهلال اللقاء بطموحات عربية كبيرة، بقيادة ميتروفيتش ونيفيز ومالكوم.