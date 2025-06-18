الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل جامعة الملك فيصل تألقها على الساحة التعليمية العالمية، حيث أعلنت عن دخولها ضمن قائمة الأربعين جامعة الأوائل على مستوى العالم في تصنيف التايمز للتأثير يعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة وتعزيز الابتكار في البحث العلمي.

جامعة الملك فيصل تتقدم ضمن الـ40 الأوائل عالميًا في تصنيف التايمز

يعتمد تصنيف التايمز للتأثير على عدة معايير تشمل البحوث العلمية والمشاركة المجتمعية وتطبيق النتائج العملية يسهم هذا الأداء المميز في تعزيز سمعة الجامعة وجعلها نقطة جذب للطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

دور الجامعة في المجتمع

يعتبر تأثير الجامعة في المجتمع والاقتصاد المحلي والدولي أحد الأسس التي بني عليها هذا التصنيف المتميز تسعى جامعة الملك فيصل دائمًا لتحقيق شراكات استراتيجية مع المؤسسات المختلفة لتعزز من تفاعلها المجتمعي.

رسالة تدعم الابتكار

تحت قيادة كادر أكاديمي متميز، تنحو جامعة الملك فيصل نحو تعزيز البحث العلمي المختص بالمشكلات المعاصرة تسعى لتقديم حلول مبتكرة تعود بالنفع على المجتمع وتعزز من تقدم البشرية تعكس هذه الرؤية التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يعتبر وصول الجامعة إلى هذه المرتبة إنجازاً يسهم في تعزيز التعليم في المملكة ويعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.