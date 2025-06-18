الرياض - كتبت رنا صلاح - تتيح منصة بلدي الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية التي تساهم في تسهيل إنجاز المعاملات على المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية في أي وقت، ومن بين أبرز هذه الخدمات هي الاستعلام عن رخصة بناء، ومن خلال موقعنا سعودي اون سوف نتعرف على التفاصيل.

برقم الصك.. الاستعلام عن رخصة بناء عبر منصة بلدي balady.gov.sa

من الممكن الاستعلام عن رخصة بناء عبر منصة بلدي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

الولوج إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة بلدي..

من الصفحة الرئيسية الذهاب إلى تبويب الخدمات.

ستظهر قائمة ومنها النقر على قائمة الخدمات.

من ثم اختيار خدمة الاستعلام عن رخصة بناء.

الضغط على بدء الخدمة.

يتم الانتقال إلى صفحة الخدمة حيث يلزم تسجيل بعض البيانات المطلوبة ومنها رقم الرخصة الموحد ونوع هوية صاحب الرخصة.

النقر على أيقونة الاستعلام وستظهر حينها جميع التفاصيل والبيانات التي تتعلق بالرخصة.

طريقة إصدار رخصة بناء عبر منصة بلدي

صار بإمكان المستخدمين إصدار رخصة البناء إلكترونيًا عبر المنصة وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الرابط الرسمي لمنصة بلدي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول من أقصى يسار الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي برقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور أو الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد.

الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها ثم النقر على ابدأ الخدمة.

قم بتحديد نوع رخصة البناء المرغوب في إصدارها.

تسجيل بيانات صاحب الطلب.

من ثم تحديد القرار المساحي الذي سيتم استخراج الرخصة عليه.

ملء البيانات المطلوبة والتي سوف يتم إرسالها للمراجعة من قبل المكتب الهندسي.

بعد أن يتم صدور قرار المكتب يتم سداد رسوم الخدمة ومن ثم طباعة رخصة البناء.

تعتبر منصة بلدي واحدة من بين المنصات المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث تم العمل على إتاحة العديد من الخدمات المختلفة في المنصة للتسهيل على المواطنين الاستعلام والحصول على الخدمات من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهة الحكومية بشكل رسمي.