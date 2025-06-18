الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري داخل المملكة العربية السعودية فقط أعلنت وزارة التعليم قرار بموعد بدء التقويم الدراسي 1447، ونجد أن كثير من أولياء الأمور يترقبون موعد انطلاق العام الدراسي الجديد من أجل التخطيط لهذا العام، ومن موقعنا سعودي اون سوف نتعرف على التفاصيل التي أعلنت عنها الوزارة.

متى تبدأ الدراسة؟! التعليم السعودي يصدر التقويم الدراسي 1447 ويوضح موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

وفقًا للأجندة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية بشأن العام الدراسي الحالي سوف يتم الانتهاء بشكل رسمي في يوم 1 من محرم 1447 هـ الموافق 26 يونيو 2025 م ، ومن بعد يتم الحصول على إجازة الصيفية للطلاب، ونحن سوف نوضح لكم تفاصيل التقويم الدراسي الجديد فيما يلي:

1- موعد بداية الدراسة 1447 هـ

يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية داخل المدارس في يوم 1 من ربيع الأول لعام 1447 هـ الموافق 24 من أغسطس 2025 م، وسوف تكن المدارس جميعها في استقبال الطلاب وسط بيئة تعليمية محفزة مع مراعاة التحديثات في العديد من المدارس التي تقدمها وزارة التعليم السعودية.

2- موعد عودة المعلمين 1447 هـ

يعود المعلمون والمعلمات إلى المواقع الخاصة بهم داخل المدارس للعام الدراسي 1447 هـ بداية من يوم 14 أغسطس 2025 حيث إن من خلال هؤلاء المعلمين يتم مراجعة المناهج التعليمية وتوزيع الجداول التي يتم العمل بها خلال العام الدراسي الجديد.

آلية العام الدراسي الجديد

يترقب أولياء الأمور داخل السعودية البيان الرسمي الذي من خلاله يتم التعرف على آلية العمل داخل العام الدراسي الجديد حيث يتم من خلال هذا البيان التعرف على عدد أيام كل فصل دراسي وموعد الإجازات حتى يكن لدى الجميع القدرة على التعرف الأيام الخاصة بالإجازات.

التقويم الدراسي 1447 في السعودية من أبرز الموضوعات التي تشغل تفكير الكثير من أولياء الأمور حيث إن من خلال هذا التقويم يتم التخطيط المبكر للعام الدراسي والتعرف على الموعد المحدد للانطلاق.