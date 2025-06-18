نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روشن" تطرح أكثر من 1000 وحدة سكنية في مجتمع "الدانة" في الظهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة روشن إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات مجتمعها الجديد "الدانة" في الظهران، التي تشمل أكثر من 1000 وحدة سكنية تم تصميمها وفق أعلى المعايير، ضمن مجتمع متكامل سيوفر أكثر من 2000 وحدة سكنية عند اكتماله.

وتقدم المرحلة الأولى من مبيعات مجتمع "الدانة" مجموعة متنوعة من المخططات والواجهات المعمارية للوحدات السكنية التي تشمل الفلل النموذجية والمميزة والدوبلكس، ويمكن للعملاء تجربة نمط الحياة الجديد في "الدانة" عن طريق زيارة وحدات العرض في مركز مبيعات مجتمع "الدانة".

وصُمم مجتمع "الدانة" خصيصًا ليوفر نمط حياة صحي ونشط ضمن بيئة حيوية تلبي تطلعات أفراد العائلة كافة، فإلى جانب التصاميم المميزة للوحدات السكنية، يضم المشروع مجموعة متنوعة من المرافق مثل المساجد والمراكز التجارية ومتاجر التجزئة والمناطق التجارية بالإضافة إلى المدارس، وتقع جميعها على بعد خطوات من الوحدات السكنية.

ويخصص مشروع "الدانة" أكثر من 145،000 متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة، مع الأرصفة المخصصة للمشاة والمظللة بالأشجار في "الشوارع الحيوية" لربط السكان بالطبيعة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن الدكتور خالد جوهر: "نواصل تحقيق المزيد من التقدم في تطوير مجتمع الدانة عقب وضع حجر الأساس للمجتمع، لنصل اليوم إلى محطة محورية بإطلاق المرحلة الأولى من الوحدات في خطوة تُجسد مكانة المشروع وتميّزه بموقعه الإستراتيجي وتصاميمه المستلهمة من تراث المنطقة، إلى جانب مرافقه المتكاملة ومساحاته الخضراء الواسعة، ما يعكس التزام مجموعة روشن بتطوير وجهات حيوية تُعزز جودة الحياة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وسيستفيد السكان من نظام إدارة المجتمعات المتميز الذي توفره "مجموعة روشن"، من صيانة وخدمات دورية للمرافق العامة، وذلك من خلال تطبيق المجتمع، فيما يسهم هذا النظام المتكامل للخدمات في الحفاظ على رونق المناطق العامة وأمنها.