الرياض - كتبت رنا صلاح - دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت نظام الإقامة الدائمة الذهبية، لجذب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهارات والمواهب الاستثنائية من جميع أنحاء العالم، للمساهمة في تعزيز ونمو الاقتصاد الإماراتي، ويتم منحها للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم للحصول على إقامة طويلة الأمد في الإمارات بشكل قانوني دون اشتراط وجود ضامن الأجانب، ولا بد من استيفاء مجموعة من الشروط نتعرف عليها من خلال سعودي اون في السطور التالية.

للأطباء والمهندسين والمبدعين.. شروط الاقامة الذهبية في الامارات وفوائد الإقامة الذهبية 2025

الإمارات هي إحدى دول الخليج العربي، وتشتهر بمدنها العصرية ومراكزها الحضارية الراقية مثل دبي وأبوظبي والشارقة وغيرها، وتشكل دولة الإمارات مركز عالميًا للتجارة والأعمال والاستثمار، ولذلك يود الكثير الحصول على الإقامة الذهبية ولا بد من استيفاء مجموعة من الشروط تكون كالتالي:

إثبات امتلاك رأس المال المستخدم في الاستثمار بشكل تام.

في حالة الاستثمار العقاري لا بد من إثبات توفر سكن ثابت في الإمارات.

أن يكون لدى المستثمرين وأفراد أسرهم تأمين صحي شامل في الإمارات طوال مدة سريان الإقامة.

يحتاج المتقدمون إلى اجتياز فحص طبي يثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

مزايا الاقامة الذهبية في الإمارات

الإمارات إحدى أشهر الوجهات السياحية حول العالم حيث تحتضن العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية العالمية، إلى جانب طبيعتها الخلابة التي تضم مجموعة من أجمل الشواطئ والصحاري والجزر، ولذلك يقدم الكثير على الإقامة الذهبية لما تحمله من مزايا بعضها يكون كالتالي:

يحق للمستثمرين وأفراد عائلاتهم الإقامة والعيش والعمل والدراسة والاستثمار في الإمارات.

الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة والبيئية، المواتية للاستثمار والتجارية وكذلك المزايا الضريبية والإعفاءات، حيث لا تفرض الإمارات ضريبة دخل على الأفراد.

عدم وجود قيود تتعلق بالمدة القصوى للإقامة خارج الإمارات، من أجل الحفاظ على التأشيرة الذهبية سارية (حيث ألغت الإمارات شرط عدم التغيب لأكثر من 6 أشهر للاحتفاظ بالإقامة الذهبية).

التقديم مباشرة على الإقامة المميزة يحتاج إلى الحصول على تأشيرة دخول للإمارات، من أجل إنهاء إجراءات استصدار الإقامة الذهبية من داخل دولة الإمارات، وتكون التأشيرة صالحة لمدة ستة أشهر و تسمح بالسفر المتعدد لحاملها.