الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق استبانة إلكترونية تهدف إلى قياس مستوى رضا الحجاج خلال مرحلة المغادرة تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج وزيادة رضاهم عن التجربة خلال أداء مناسك الحج.

“الحج” تعلن عن استبانة إلكترونية لقياس رضا الحجاج عند المغادرة

تسعى الوزارة من خلال هذه الاستبانة إلى جمع المزيد من الآراء والملاحظات من الحجاج، مما يمكنها من تطوير وتحسين التجربة في السنوات المقبلة يمكن للحجاج ملء الاستبانة عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يسهل وصولهم إليها ويسمح لهم بتقديم تعليقاتهم وآرائهم بحرية.

تعزيز تجربة الحجاج

تعد هذه المبادرة جزءاً من خطة الوزارة الشاملة لتعزيز تجربة الحجاج وزوار بيت الله الحرام إذ تهدف الوزارة إلى الوصول لأكبر عدد من الحجاج وتحليل آرائهم حول مختلف جوانب الرحلة، بما في ذلك الخدمات المقدمة، وسائل النقل، والمرافق العامة.

توقعات إيجابية

تتوقع الوزارة أن تسهم هذه الاستبانة في تحصيل معلومات قيمة تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين الخدمات تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق تطلعات الحجاج وضمان راحتهم وسلامتهم أثناء أداء الفريضة.

تأمل الوزارة أن يتمكن الحجاج من المشاركة في الاستبانة قبل مغادرتهم، مما يعزز من قدرتهم على تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم في الوقت المناسب لضمان تجربة أفضل في العام القادم.