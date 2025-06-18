الرياض - كتبت رنا صلاح - المملكة العربية السعودية تعمل دائمًا على دعم مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ومن بين البرامج المهمة التي أطلقتها هي دعم المتعثرين بهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأفراد المتعثرين ماليًا خاصة الذين يعانون من صعوبات في تسديد قروضهم أو التزاماتهم المالية.

عبر سند محمد بن سلمان.. شروط الاستفادة من دعم المتعثرين بالسعودية وكيفية التسجيل للمستفيدين الجدد

يمكن لكل الأشخاص الراغبين في الاستفادة من دعم المتعثرين في عام 1446، التسجيل الإلكتروني من خلال منصة رسمية تقدمها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وهو من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بدعم المتعثرين.

يجب ملء النموذج الإلكتروني بدقة.

أرفق كل الوثائق التي تكون مطلوبة بعد تقديم الطلب.

بعد ذلك يتم دراسة الحالة من قبل الجهات المختصة ويتم التواصل مع المتقدم في حال الحاجة إلى معلومات إضافية.

يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال المنصة الإلكترونية باستخدام رقم الطلب وكلمة المرور الخاصة بك.

شروط الحصول على دعم المتعثرين

يوجد العديد من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر قبل أن تقوم بالتقديم وهي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من المقيمين وفق الضوابط النظامية.

وجود تعثر مالي واضح، وهو مثل عدم القدرة على سداد القروض أو الديون المستحقة.

المتقدم يكون مسجل في برنامج الحماية الاجتماعية أو في برامج الدعم الحكومية.

عدم وجود سجل ائتماني سلبي أو مخالفات مالية مسجلة قد تؤثر على إمكانية الحصول على الدعم.

تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت التعثر المالي مثل إشعارات الديون أو كشف حساب البنك أو أي وثائق رسمية أخرى.

بعد هذا البرنامج من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن المتعثرين ودعمهم للعودة إلى وضع مالي مستقر، وهذا يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار الاسر السعودية.