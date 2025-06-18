الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت الحكومة السعودية مبادرة دعم استبدال أجهزة التكييف القديمة (الشباك) بأخرى عالية الكفاءة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية . حغسظق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

السعودية تعلن عن اطلاق مبادرة كبيرة لدعم المكيفات تبدأ الآن وهذه طريقة التقديم قبل بداية فصل الصيف

تقدم المبادرة دعمًا ماليًا قدره 1000 ريال سعودي لكل مكيف يتم استبداله، مع توفير خدمة التوصيل والتركيب مجانًا وتستهدف المبادرة جميع مناطق المملكة، بمشاركة أكثر من 50 تاجر تجزئة و350 معرضًا و4 مصانع وطنية وتسعى المبادرة إلى تشجيع المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل للطاقة، مما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كيفية الاستفادة من الدعم

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج دعم المكيفات وإنشاء حساب جديد باستخدام الهوية الوطنية.

رفع المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية، إثبات الدخل، وفاتورة الكهرباء.

اختيار مكيف من الموديلات المعتمدة ذات كفاءة عالية.

بعد الموافقة على الطلب يتم شراء المكيف من أحد المتاجر المشاركة خلال 60 يومًا.

الشروط والأوراق المطلوبة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

إثبات الدخل أو الوظيفة.

فاتورة كهرباء حديثة.

عدم الاستفادة من البرنامج سابقًا.

اختيار مكيف من الموديلات المعتمدة ذات كفاءة عالية.

فوائد البرنامج

تصل نسبة الدعم إلى 50% من سعر المكيف، مما يخفف العبء عن الأسر محدودة الدخل.

المكيفات المدعومة توفر حتى 60% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالموديلات التقليدية.

تقليل الانبعاثات الكربونية بفضل كفاءة الطاقة العالية.

نصائح لاختيار أفضل مكيف مدعوم