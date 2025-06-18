الرياض - كتبت رنا صلاح - يتابع المستفيدون من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية دائمًا أخبار مستحقاتهم الشهرية حيث تعد هذه المبالغ جزءًا أساسيًا من دخلهم لتحسين مستوى المعيشة ومع بداية كل عام، تتزايد التساؤلات والشائعات حول زيادة محتملة في راتب الضمان الاجتماعي وقد انتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بإيداع 1000 ريال سعودي إضافية على راتب الضمان الاجتماعي في مايو 2025 بأمر ملكي في هذا المقال نستعرض حقيقة هذه الأنباء، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن الأهلية وطرق تقديم الاعتراضات في حال وجود مشاكل في الاستحقاق ثثقاب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بأمر ملكي عاجل .. زيادة 1000 ريال على راتب الضمان شهرياً لهؤلاء المواطنين بدءاً من الشهر المقبل

في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بإضافة 1000 ريال سعودي على راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2025 بمناسبة العام الجديد ولكن أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الأخبار غير صحيحة مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادة في الرواتب لهذا الشهر وأكدت الوزارة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن المستحقات الشهرية.

موعد صرف دفعة الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف دفعة الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2025 حيث سيتم الإيداع يوم الأربعاء 1 مايو 2025، الموافق 1 ذو القعدة 1446 هجريًا ويُعد هذا الموعد ثابتًا لكل شهر، إلا في حال تزامنه مع عطلة رسمية أو إجازة للبنوك حيث قد يتم تعديل الموعد بما يتناسب مع الظروف.