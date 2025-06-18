الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تنبؤات جوية هامة بخصوص حالة الطقس خلال الأيام المقبلة محذرة من هطول أمطار غزيرة يومي الأحد والاثنين على مناطق واسعة من المملكة، تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وتأتي هذه التقلبات المناخية نتيجة لتأثير منخفض جوي عميق، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي أضرار محتملة ظثظطد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية .. أمطار طوفانية تضرب هذه المناطق يومي الأحد والاثنين - استعدوا لفيضانات مفاجئة

وفقًا لنشرات هيئة الأرصاد فإن الأجواء ستشهد تغيرات مناخية ملحوظة ابتداءً من يوم الأحد، حيث يتوقع أن تبدأ السحب الركامية بالتشكل فوق مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة تمتد حتى أجزاء من منطقة الرياض ومن المرجح أن يصاحب هذه الأمطار نشاط في الرياح السطحية، وانخفاض في درجات الحرارة، مع احتمالية حدوث سيول في بعض المناطق المنخفضة.

أبرز المناطق المتأثرة:

مكة المكرمة – تشمل العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة.

المدينة المنورة – تمتد التأثيرات إلى المحافظات القريبة.

أجزاء من منطقة الرياض – تشمل المناطق الغربية والجنوبية الغربية.

تحذيرات رسمية وإرشادات للمواطنين

دعت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الاحترازية، خصوصًا في المناطق التي قد تشهد غزارة في الأمطار كما أوصت هيئة الأرصاد بعدم المجازفة في الأماكن المنخفضة أو الأودية، حيث تزداد احتمالية تشكل السيول نتيجة لغزارة الأمطار.

إليكم بعض الإرشادات المهمة لمواجهة هذه الظروف الجوية: