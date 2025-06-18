الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة للحد من السلوكيات الخطرة التي قد تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر نجظغط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

انتهى وقت التساهل .. المرور السعودي يطبق عقوبات قاسية تصل لسحب رخصة القيادة مدى الحياة و10,000 ريال غرامة

أوضحت الإدارة العامة للمرور قائمة محدثة من المخالفات المرورية التي تستوجب تطبيق عقوبات صارمة من بينها حجز المركبة وسحب رخصة القيادة نهائيًا وتشمل هذه المخالفات تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحد من التصرفات الخطرة التي قد تتسبب في حوادث مميتة كما تشمل العقوبات أيضًا حجز المركبة في حالات مثل التفحيط أو استخدامها في أنشطة غير قانونية كسباقات الشوارع غير المرخصة.

وتهدف الإدارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي المروري وترسيخ الالتزام بالقوانين مما يسهم في تقليل نسبة الحوادث على الطرق.

أهمية الالتزام بحمل رخصة القيادة

تعد رخصة القيادة من الأساسيات التي يجب على كل سائق اصطحابها أثناء القيادة فهي تُثبت أهلية السائق والتزامه بالأنظمة المرورية ويُعتبر عدم حملها أثناء القيادة مخالفة قانونية حتى لو كانت الرخصة سارية.

وتفرض الإدارة العامة للمرور غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال سعودي على من يقود دون رخصة معه كما قد تُحجز المركبة إذا شكّلت القيادة دون الرخصة خطرًا على السلامة العامة مما يسلط الضوء على أهمية حملها بشكل دائم.

اللوائح العامة للمخالفات المرورية

أقرت الإدارة العامة للمرور لوائح جديدة تصنّف المخالفات حسب درجة خطورتها وتكرارها مع تحديد العقوبات المناسبة لكل فئة وتتنوع الغرامات المالية بين 100 ريال للمخالفات البسيطة وتصل إلى 10,000 ريال في الحالات الخطرة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة على الطرق من خلال ردع السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة الرامية إلى بناء منظومة مرورية آمنة ومستدامة.

وبشكل عام تعكس هذه اللوائح التزام المملكة بتحسين بيئة القيادة مؤكدًة أن الالتزام بالقوانين ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية مجتمعية لحماية الأرواح وضمان سلامة الجميع.