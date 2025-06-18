الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار سعيه لتلبية احتياجات عملائه المالية بكل يسر وسهولة، يقدم مصرف الراجحي خيارًا مبتكرًا لتمويل شخصي جديد عبر قنواته الإلكترونية تحت شعار "قوة التمويل بين يديك"، يسهل المصرف على الأفراد الحصول على التمويل اللازم لتحقيق تطلعاتهم المختلفة، سواء كان لتجديد المنزل، تجهيز حفلات الزفاف، أو تلبية أي من الاحتياجات الأخرى ويأتي هذا التمويل بشروط مرنة ومزايا استثنائية لتناسب كافة العملاء في المملكة ظسذهض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بحد أدنى للراتب 2000 ريال سعودي .. احصل على تمويل 70 الف ريال واكثر والسداد حتى 60 شهر

المزايا والشروط أعلن مصرف الراجحي عن إمكانية التقديم على التمويل الشخصي الجديد بشكل إلكتروني، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على التمويل ويتضمن التمويل خيارات متنوعة لدعم العملاء في مختلف المجالات، بدءًا من تجديد المنازل وصولاً إلى تغطية النفقات الشخصية الأخرى.

ويأتي التمويل الشخصي بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 3.07%، مع تقديم مكافأة مميزة تبلغ 30 ألف نقطة مكافأة للعملاء الذين يقومون بتقديم الطلب عبر تطبيق المصرف كما يمكن للعملاء الاستفادة من تمويل يصل إلى 5 مليون ريال سعودي للسعوديين، بينما يمكن للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

يمكن للعملاء السعوديين الحصول على تمويل يصل إلى 5 مليون ريال سعودي، فيما يُتاح للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

يشمل التمويل إعفاءً من المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي.

يتميز التمويل بمرونة في السداد على فترة تصل إلى 60 شهرًا، مع إمكانية السداد المبكر في أي وقت.

التمويل الشخصي الجديد من الراجحي لا يتطلب وجود كفيل، ما يسهل العملية على العملاء.

يحصل العملاء على مكافأة بقيمة 30 ألف نقطة عند تنفيذ التمويل من خلال تطبيق المصرف.

شروط التقديم على التمويل

للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يتعين توافر بعض الشروط الأساسية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة.

يشترط أن يكون الراتب الشهري للمواطنين 2000 ريال سعودي على الأقل، بينما يتطلب للمقيمين أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 18 سنة، في حين يجب ألا يقل عمر المقيم عن 23 سنة.

يجب أن يكون المتقدم موظفًا في جهة عمل معتمدة لدى المصرف، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا للمواطنين و75 عامًا للمتقاعدين عند آخر موعد لسداد القسط.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي

يمكن للعملاء تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي عبر الرابط المخصص.على العميل تعبئة البيانات المطلوبة، وتقديم المستندات الضرورية مثل بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، بالإضافة إلى تقديم تعريف الراتب وثبوتياته بعد إتمام هذه الخطوات، يتمكن العميل من الحصول على التمويل بشكل سريع وسهل.

ويأتي التمويل الشخصي بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 3.07%، مع تقديم مكافأة مميزة تبلغ 30 ألف نقطة مكافأة للعملاء الذين يقومون بتقديم الطلب عبر تطبيق المصرف كما يمكن للعملاء الاستفادة من تمويل يصل إلى 5 مليون ريال سعودي للسعوديين، بينما يمكن للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

يمكن للعملاء السعوديين الحصول على تمويل يصل إلى 5 مليون ريال سعودي، فيما يُتاح للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

يشمل التمويل إعفاءً من المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي.

يتميز التمويل بمرونة في السداد على فترة تصل إلى 60 شهرًا، مع إمكانية السداد المبكر في أي وقت.

التمويل الشخصي الجديد من الراجحي لا يتطلب وجود كفيل، ما يسهل العملية على العملاء.

يحصل العملاء على مكافأة بقيمة 30 ألف نقطة عند تنفيذ التمويل من خلال تطبيق المصرف.

شروط التقديم على التمويل

للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يتعين توافر بعض الشروط الأساسية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة.

يشترط أن يكون الراتب الشهري للمواطنين 2000 ريال سعودي على الأقل، بينما يتطلب للمقيمين أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 18 سنة، في حين يجب ألا يقل عمر المقيم عن 23 سنة.

يجب أن يكون المتقدم موظفًا في جهة عمل معتمدة لدى المصرف، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا للمواطنين و75 عامًا للمتقاعدين عند آخر موعد لسداد القسط.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي

يمكن للعملاء تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي عبر الرابط المخصص.على العميل تعبئة البيانات المطلوبة، وتقديم المستندات الضرورية مثل بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، بالإضافة إلى تقديم تعريف الراتب وثبوتياته بعد إتمام هذه الخطوات، يتمكن العميل من الحصول على التمويل بشكل سريع وسهل.