الرياض - كتبت رنا صلاح - متاجر الرقيب تطرح وظائف شاغرة للجنسين من حملة البكالوريوس في الخبر والرياض، مُتاح التقديم عليها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بالمتجر، مما يُتيح الفرصة للعمل بإحدى فروع المتاجر، والاستفادة من المزايا المتعددة المُقدمة للعاملين، ومن خلال موقع سعودي أون سنعرض رابط وطريقة التقديم على الوظائف.

التقديم إلكتروني.. متاجر الرقيب تطرح وظائف شاغرة للجنسين من حملة البكالوريوس في الخبر والرياض alrugaib.jobsoid.com

متاجر الرقيب تطرح وظائف شاغرة للجنسين من حملة البكالوريوس في الخبر والرياض، والوظائف المتاحة كالتالي:

رئيس فريق التوظيف (الخبر).

مسؤول التسويق البصري (الرياض).

مصمم ديكور داخلي (الرياض).

طريقة التقديم على وظائف متاجر الرقيب

التقديم على وظائف متاجر الرقيب يتم بشكل إلكتروني، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بالشركة، وخطوات التقديم موضحة من خلال ما يلي:

الدخول على رابط التقديم على وظائف متاجر الرقيب “من هنا“.

اختيار الوظيفة المُراد التقديم عليها.

تعبئة نموذج الطلب عبر إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الاسم، البريد الإلكتروني، العمر، المدينة.

إدخال البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على “تقدم” ليتم مراجعة الطلب من قِبل الجهة المختصة واشعارك بالرد.

نبذة عن متاجر الرقيب

تأسست شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية في عام 1958، حيث افتتحت متجرها في مدينة الخبر على الساحل الشرقي للمملكة، وهي توفر أثاث من ألمانيا والدنمارك وإيطاليا، وفي عام 1995 تم افتتاح صالة أخرى، والتي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع، والشركة متخصصة في التصميمات الكلاسيكية والحديثة، وتسعى نحو نيل رضا العملاء عبر تقديم علامة تجارية عالمية، والاتجاه نحو توفير أفضل الأثاث.

طرحت متاجر الرقيب عدة وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة، متاح التقديم عليها لكلا الجنسين، مما يُتيح الفرصة للانضمام إلى هذا الصرح الكبير، والتقديم يُجرى بشكل إلكتروني عبر خطوات سهلة وسريعة.