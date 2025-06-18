اسهل طريقة لتجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر 2025 بالرابط والخطوات

الرياض - كتبت رنا صلاح - يتساءل عدد من المواطنين السعوديين عن تفاصيل اسهل طريقة تخص تجديد جواز السفر في المملكة، حيث يهتم بعض الأشخاص بالوصول الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة، وذلك نظرًا إلى الاعتماد على الخدمات الرقيمة أكثر من غيرها في مختلف الجهات الحكومية، وسنقوم من خلال موقع سعودي اون بعرض وتوضيح تفاصيل اسهل طريقة لتجديد جواز السفر السعودي بطريقة إلكترونية سريعة مع توضيح شروط تجديد جواز السفر إلكترونيًا.

اسهل طريقة لتجديد جواز السفر السعودي

يمكن أن يتم تجديد جواز السفر للسعوي بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية بشكل خاص، حيث ترتبط الخدمة بتوفير الوقت والمجهود للمواطنين مع ضمان وصول جواز السفر إلى الموقع المطلوبة فور توفير الجواز الجديد، وسنقوم بتوضيح الرابط والخطوات كالتلى:

قم بالتوجه إلى منصة أبشر الرقمية “من هنا“.

اختر “أبشر أفراد”.

سجل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في مكانها المخصص.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختر “الخدمات الإلكترونية”.

انقر على أيقونة “الجوازات”.

عبر قائمة الخدمات المتوفرة اختر “تجديد جواز السفر”.

قم بالتحقق من بياناتك المسجلة للتأكد من صحتها بصورة كاملة.

انقر على أيقونة “أوافق على جميع الشروط والأحكام”.

يجب أن تقوم بتحديد مدة تجديد جواز السفر بين 5 سنوات أو 10 سنوات.

اختر طريقة تسليم جواز السفر إذا كانت إلى باب المنزل عبر البريد السعودي أم من خلال مكتب من مكاتب الجوازات في موقع قريب منك.

شروط تجديد جواز السفر في السعودية

توجد هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم استيفائها والتحقق منها من أجل تجديد جواز السفر في المملكة ومنها:

أن يتم تسديد رسوم تجديد جواز السفر أولاً التي يتم تحديدها على أساس المدة الزمنية.

يشترط توفير جواز السفر السعودي ولا يكون تالف أو مفقود.

لا يسمح للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عامًا بتجديد جواز السفر الخاص بهم لمدة عشر سنوات

أن يتم تقديم الطلب والمواطن متواجد في المملكة وليس خارجها.

ألا يكون هناك أي مخالفات مرورية أو مخالفات مسجلة على المواطن.

قد تكون منصة أبشر وجميع البوابات الرقمية التي تخص وزارة الحكومة السعودية تعود إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى توفير الوقت والمجهود بشكل كامل، حيث ترتبط. الخدمات بتحقيق التحول الرقمي في مختلف الخدمات بشكل يوفر الوقت والمجهود لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة بالإضافة إلى توفير أهم الخدمات في أقل وقت ممكن.