الرياض - كتبت رنا صلاح - واحد من أهم البرامج الأساسية الداعمة التي يتم تقديمها إلى أبناء المملكة العربية السعودية يأتي برنامج سكني؛ وهو الذي يقع تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان التي تعمل على مدّ أياديها للمستحقين الحصول على دعم يخص القطاع العقاري على وجه التحديد، ومن هنا نشير عبر موقع سعودي اون إلى موعد الصرف هذا الشهر مع بيان شروط الاستحقاق.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025 وأهم شروط الاستحقاق في السعودية

الكثير من التساؤلات المطروحة خلال الآونة الحالية على ألسنة المستحقين لدعم سكني في المملكة العربية السعودية وهي ما تتعلق بموعد الصرف المرتقب لهذا الشهر، ومن هنا نوضح أن الموعد الرسمي من المفترض أن يكون في تاريخ 24 من مايو 2025؛ لكن بما أنه يُوافق يوم السبت وهو إجازة فسوف يتم تغييره ليكون يوم الأحد الموافق 25 من الشهر.

شروط استحقاق دعم سكني

في صدد الحديث عن دعم سكني أحد البرامج الهامة التي يحصل عليها أبناء المملكة العربية السعودية؛ فإنه من الضروري الإشارة إلى باقة شروط الاستحقاق وذلك للراغبين في التقديم حديثًا وهي ما تأتي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم وأفراد أسرته حاملي الجنسية السعودية.

يشترط أن تكون الإقامة الأساسية والدائمة في نطاق المملكة العربية السعودية وليست خارجها.

لو كان مقدم الطلب الأب أو الزوج فلا بد ألا يكون العمر أقل من 25 عامًا.

يجب عدم وجود مسكن مناسب حسب لوائح البرنامج سواءً لمقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة.

يشترط ألا يكون قد سبق التقديم على أي برنامج دعم سكني سواءً حكومي أو خاص.

لا بد أن تكون الأسرة المتقدمة لا تمتلك القدرة المالية التي تُمكّنها من شراء مسكن مناسب، وهذا ما يتحقق في حال وجود أصول تصل قيمتها السوقية إلى 5 مليون.

هل يحق للزوجة الاستفادة من دعم السكن

من المهم تسليط الضوء على أحد الشروط الأساسية لاستحقاق دعم سكني بصفة مستقلة؛ وهي أن الزوجة يمكنها تقديم الطلب بنفسها والحصول عليه لو كانت هي العائل الوحيد للأسرة التي تتألف منها هي وزوجها وأولادها الذكور الأقل من 25 عامًا غير متزوجين والإناث غير المتزوجات.

لا بد من التنويه على أن الشروط الأساسية الموضوعة لاستحقاق دعم سكني في حال تبين لوزارة البلديات والإسكان الإخلال بأيٍ منها حتى بعد تأكيد الأهلية وبدء الصرف؛ فإنها على الفور تعمل على إيقافه تمامًا عن الفرد دون الرجوع إليه.