نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرقابة النووية" تؤكد مجددًا سلامة بيئة المملكة: "قدرات استباقية متقدمة لمواجهة التداعيات الإشعاعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية على سلامة البيئة الوطنية وعدم وجود أي تأثيرات إشعاعية تستدعي القلق.

وشدد على أن القدرات الوطنية الاستباقية في المملكة تتيح توقع التداعيات الإشعاعية بما يشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دون الحاجة لتفعيل خطط الطوارئ النووية في الوقت الحالي.

وقالت: تعمل شبكة الرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر في مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة على مراقبة مناطق واسعة من المملكة، تشمل المواقع الحدودية والمناطق السكانية، مما يعزز جاهزية المملكة للتعامل مع أي طارئ محتمل.

وتستفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القدرات التي توفرها المملكة عبر مركز الحالات الطارئة، ضمن إطار التعاون الدولي والالتزامات المعنية بالاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

وأضافت الهيئة: تلعب بيانات الطقس الدقيقة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد دورًا نموذجيًا في دعم مركز عمليات الطوارئ النووية بالهيئة، حيث تساهم هذه البيانات في تعزيز قدرات المحاكاة والتنبؤ بالتداعيات الإشعاعية الناتجة عن الحوادث والأحداث النووية، ما يعزز من جاهزية المملكة في مواجهة أي طارئ وإدارة أبعاده بشكل فعال.