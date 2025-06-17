نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لحفر 78 بئرًا يعمل بالطاقة الشمسية في نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر 78 بئرًا متوسط العمق يعمل بالطاقة الشمسية في 10 ولايات بجمهورية نيجيريا، يستفيد منها 733.350 فردًا.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير المياه الصالحة للشرب لكل من البشر والماشية وكذلك الاستخدام المنزلي، وتحسين إمدادات المياه للمناطق ذات الدخل المنخفض، والحد من الإصابات المرتبطة بالمياه وناقلات الأمراض الطفيلية وإنقاذ الأرواح خاصة بين الرضع، كما يعمل المشروع على تحسين التغذية من خلال توفير مياه نظيفة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة عبر المركز لتحسين جودة الحياة وتوفير حلول مستدامة للبيئة، والتقليل من انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المحتاجة حول العالم.