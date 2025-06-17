صدمة في المدارس .. التعليم يوقف أنشطة كبرى كانت تقام سنويا في جميع أنحاء المملكة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارًا يمنع إقامة الاحتفالات المدرسية خارج نطاق المدرسة، بما في ذلك حفلات التخرج والتفوق، مع التأكيد على ضرورة تنظيمها داخل المدرسة وتحت إشراف إدارتها ويهدف القرار إلى تعزيز الانضباط المدرسي وتقليل الأعباء المالية على الأسر، وضمان توافق الأنشطة مع الأهداف التربوية هبضثق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعميم رسمي يقضي بمنع إقامة أي احتفالات مدرسية خارج نطاق المدرسة، بما في ذلك حفلات التخرج والمناسبات المرتبطة بها ويشدد القرار على ضرورة حصر هذه الفعاليات داخل أسوار المدارس وتحت إشراف إداراتها المباشرة، وذلك ضمن توجه الوزارة لتعزيز الانضباط وضمان توافق الأنشطة التعليمية مع الأطر النظامية والسياسات التربوية المعتمدة.

ضبط الإنفاق وتعزيز العدالة

جاء القرار بعد ملاحظات على توجه بعض المدارس لإقامة احتفالات التخرج في قاعات فنادق ومراكز احتفالات خارجية، مما أدى إلى تجاوز المهام التربوية وفتح باب الإسراف المالي غير المبرر وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى تقنين هذه الممارسات وتعزيز العدالة بين الطلاب، حيث أن التكاليف الباهظة قد تشكل عبئًا على بعض الأسر وتخلق شعورًا بالتهميش لدى بعض الطلاب.

تنظيم داخلي وتحت إشراف المدرسة

أكدت الوزارة أن إقامة الفعاليات يجب أن تلتزم بالضوابط التعليمية وتحت إشراف إدارة المدرسة ووفق جدول زمني معتمد من الإدارة التعليمية التابعة لها ويشمل المنع جميع أشكال الاحتفالات والأنشطة المصاحبة، مثل حفلات التكريم والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالمناسبات المدرسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وعدم إدخال عناصر أو ممارسات تتنافى مع القيم التعليمية.