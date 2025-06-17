الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة طيران الرياض عن إتمام صفقة شراء 25 طائرة من طراز A350 خلال فعاليات معرض باريس الجوي تصدرت هذه الصفقة عناوين الأخبار لما تمثله من خطوة استراتيجية تعزز أسطول الطائرات الحديث لدى الشركة تأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة تهدف إلى توسيع شبكة الرحلات وتعزيز القدرة التنافسية في سوق الطيران.

طيران الرياض تعلن عن شراء 25 طائرة A350 في صفقة تاريخية بمعرض باريس الجوي

تمثل الصفقة قيمة كبيرة لشركة طيران الرياض حيث تتيح لها تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الراحة للمسافرين يعتبر طراز A350 من أحدث ما تم تصميمه في عالم الطيران بما يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والتقنيات الحديثة في توفير الوقود سيساهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة الشركة على الصعيدين المحلي والدولي.

توسيع خطة الخدمات

تأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه حركة السفر انتعاشا ملحوظا بعد جائحة كورونا تستهدف الشركة توسيع خدماتها لتلبية الطلب المتزايد على السفر بالإضافة إلى ذلك، تعتزم طيران الرياض استخدام هذه الطائرات الجديدة لتسيير رحلات جديدة وزيادة عدد الرحلات التي تغطي وجهات متعددة.

التوجهات المستقبلية

مع هذه الخطوة، تؤكد شركة طيران الرياض عزمها على التحديث المستمر لأسطولها مما سيسهم في تحسين الأداء الجوي وتقديم خدمات تنافسية للمسافرين من المتوقع أن يكون لهذا الاستثمار الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي والمساهمة في دفع عجلة النمو في قطاع الطيران.

في نهاية المطاف تعكس هذه الصفقة التزام شركة طيران الرياض بالابتكار والتحسين المستمر، مما ينذر بجيل جديد من تجربة السفر.