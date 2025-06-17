الرياض - كتبت رنا صلاح - فقدت إدارة مكافحة المخدرات في جازان السيطرة مؤقتا على أحد مجالات عملها بعد أن ألقت القبض على مواطن من أجل نقل ستة مخالفين وتم تنفيذ العملية بعدما حصلت فرق الأمن على معلومات تفيد بنقل هذا المواطن لمجموعة من المخالفين لنظام الإقامة في المملكة.

جازان: القبض على مواطن لنقله 6 أشخاص مخالفين للحدود

بالتعاون مع الجهات المختصة، بدأت إدارة مكافحة المخدرات في تعقب المواطن المشتبه به وتم رصد تحركاته وحيث تم تحديد مكانه بدقة، وبدت الخطة محكمة لضبطه متلبسا أثناء محاولته التهريب وبالفعل، قامت الفرق الأمنية بعملية القبض في الوقت المناسب، وضبطت المخالفين الستة الذين كانوا بصحبة المواطن.

إجراءات قانونية

بعد عملية القبض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطن والمخالفين ومن المتوقع أن يتعرض المتورطون لعقوبات صارمة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالإقامة وقد أكدت الجهات الأمنية على أهمية التصدي لمثل هذه الظواهر الخطيرة التي تؤثر على الأمن الاجتماعي.

التأكيد على الأمن

تسعى إدارة مكافحة المخدرات باستمرار لتعزيز الأمن في المنطقة والتفاعل بشكل فعال مع جميع المعلومات التي تصلها وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة لضبط المخالفين وضمان سلامة المجتمع.