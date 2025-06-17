الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطيران لا مجال للمجاملات أو التهويل فالأرقام والحقائق هي التي تصنع الثقة والخطوط الجوية السعودية، باعتبارها الناقل الوطني للمملكة، لم تأتي إلى ساحة التنافس عبثًا، بل بنت مكانتها تدريجيًا حتى أصبحت من بين أفضل شركات الطيران في العالم، وفق تصنيفات دولية معترف بها تقدم خدماتها لأكثر من 100 وجهة حول العالم، وتُسيّر رحلة جديدة كل ثلاث دقائق تقريبًا عضهرن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ابتداء من اليوم .. حظر مفاجئ على سفر 3 جنسيات عربية مع الخطوط السعودية

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا يفيد بأن الخطوط السعودية قررت منع المواطنين من الجنسيات اليمنية، والليبية، والصومالية من السفر على متن طائراتها، دون ذكر مبررات واضحة فانتشر الخبر بشكل واسع وبدأ الكثيرون في التساؤل عن الأسباب والتداعيات، خاصة مع عدم وجود إعلان رسمي من الشركة.

غير أن التدقيق في الخبر والرجوع إلى الموقع الرسمي للخطوط السعودية، أظهر عدم وجود أي بيان أو قرار رسمي يؤكد ما تم تداوله ، لذا فإن الخبر لا أساس له من الصحة، وهو مجرد إشاعة لا تمت للواقع بصلة وقد سبق للشركة أن أكدت مرارًا أنها لا تعتمد قوائم حظر للجنسيات، وإنما يتم تقييم كل حالة سفر على حدة، وفق معايير أمنية وإجراءات تنظيمية لا علاقة لها بالجنسية.

ما هي المعايير الحقيقية لرفض السفر؟

الخطوط السعودية، مثلها مثل أي شركة طيران دولية، تتبع تعليمات الجهات المختصة في المملكة، وتطبق إجراءات أمنية وتنظيمية لحماية الركاب وضمان سلامة الطيران قد يتم رفض بعض طلبات السفر، لكن ذلك لا يكون بسبب الجنسية، بل يعود لأسباب مثل عدم استيفاء شروط الدخول للدولة المقصودة، مشكلات في التأشيرة، أو تحفظات أمنية فردية تستند إلى معطيات واقعية.

إنجازات نوعية ومشاريع توسعية

على صعيد الأداء لا تزال الخطوط السعودية تحقق نموًا ملحوظًا في حركة السفر، خاصة في الرحلات الدولية وفي عام 2024 فقط سجلت الشركة ارتفاعًا بنسبة 16% في نقل الركاب دوليًا، وهو مؤشر واضح على تعافي القطاع وفعالية استراتيجيتها التشغيلية ومع دخول عام 2025 بدأت الخطوط السعودية تنفيذ خطة جديدة تعتمد على المرونة والجاهزية لمواسم الذروة، مع الحفاظ على جودة الخدمة والانضباط في المواعيد.

إضافة إلى ذلك أعلنت الشركة عن توسيع شبكة وجهاتها لتشمل أكثر من 10 وجهات جديدة، مثل فيينا، نيس، صلالة، أنطاليا، بالي، والبندقية وهذه التوسعة تأتي في إطار دعم الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني، التي تستهدف الوصول إلى 250 وجهة بحلول عام 2030 وهي خطوة تعكس التزام الشركة بتحقيق رؤية المملكة من خلال تطوير قطاع النقل الجوي وجذب المزيد من السياح والركاب.