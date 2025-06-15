الرياض - كتبت رنا صلاح - يهتم العديد من المواطنين السعوديين بشكل عام بالتعرف على تفاصيل كل برنامج من برامج الدعم المختلفة والمميزة، بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في الحصول على فكرة عامة تخص الشروط المرتبطة بالعديد من التفاصيل المميزة والمختلفة التي تعود إلى عدد كبير من الأمور التي تخص دعم الأسر المستحقة للدعم،

اعرف حقك الفئات المحرومة من دعم الحقيبة المدرسية 1447 واسباب الخصم معلومات ضرورية للجميع

تساءل بعض المواطنين السعوديين والعديد من الأسر السعودية بشكل عام عن تفاصيل الفئات المحرومة من دعم الحقيبة المدرسية، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة قد قامت بتوضيح أن هناك بعض الفئات والأسر الذين يعدون غير مؤهلين للحصول على دعم الحقيبة المدرسية، وسنقوم على أساس بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح تفاصيل الفئات غير المؤهلة للحصول على دعم الحقيبة المدرسية بشكل تفصيلي:

الأسر والمواطنين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث أن هذا الدعم من المقرر أن يتم منحه لأبناء المسجلين في الضمان المطور فقط.

الطلاب غير الملتحقين بالتعليم النظامي لا يحق لهم الحصول على دعم الحقيبة المدرسية، ولذلك يعد شرط اساسي بخصوص الحصول على الدعم أن يكون الطالب مسجل في إحدى المدارس الحكومية أو الأهلية الرسمية في المملكة.

لا يتم صرف الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية إلى الطلاب الذين تجاوزوا سن 21 عام، ولكن يتم استثناء بعض الحالات الخاصة من هذا الشرط مثل ذوي الإعاقة.

الأسر التي لم تقوم بتسجيل البيانات الجديدة الخاصة بهم ولم تقوم بتحديث بياناتها بشكل عام أو وجود أي نواقص في معلومات التعليم الخاصة بالأبناء، يتم حرمانهم من الحصول على دعم الحقيبة المدرسية.

هل حالة الأهلية في الضمان المطور تؤثر على استحقاق دعم الحقيبة المدرسية

تشكل حالة الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور اثر مباشر بخصوص الحصول على دعم الحقيبة المدرسية، حيث أنه في حالة تم تحديث البيانات الخاصة بكل مواطن بشكل خاص وتبين وجود أي مشاكل من أي نوع في البيانات الخاصة به، أو تم تحديث البيانات وتسجيل راتب أو قيمة دخل مرتفعة قد تؤدي إلى منع استحقاق المواطن للحصول على الدعم يتم بشكل تلقائي منع المواطن أبناء المواطن من الحصول على دعم الحقيبة المدرسية لكون الأسرة غير مستحقة للدعم.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بدراسة حالات جميع الأسر والمواطنين المسجلين لديها من أجل تقديم الدعم للأسر المستحقة بشكل أساسي للدعم، وعدم تقديم الدعم لأي شخص لا يستحق من الناحية المادية.