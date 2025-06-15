الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد عدة مناطق في البلاد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية على مدار الأيام القادمة تشير تقارير الأرصاد الجوية إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مما يثير قلق السكان حول التأثيرات الصحية المحتملة هذا ويدعو الخبراء إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأجواء القاسية.

ارتفاع حاد في درجات الحرارة على مناطق متعددة

يتوقع أن تسجل بعض المدن درجات حرارة تصل إلى مستويات غير مسبوقة. وينصح المواطنون بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة كما يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

الصحة والسلامة

تتزايد المخاوف الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة. ينبه الأطباء السكان إلى ضرورة الانتباه إلى الأعراض مثل الدوار والتعب الشديد، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة إلى حالات طبية حرجة في هذا السياق، من المهم البقاء في الأماكن المكيفة وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة.

نصائح للتعامل مع الحرارة

تتضمن النصائح الأساسية لتخفيف تأثير الحرارة تناول وجبات خفيفة وغنية بالسوائل، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الخفيفة كما يجب مراقبة الأطفال وكبار السن بشكل خاص، لأنهم أكثر عرضة للتأثيرات السلبية للحرارة.

تأتي هذه الظواهر الجوية خلال هذا الوقت من السنة كجزء من تغييرات مناخية أكبر تؤثر على المنطقة.