الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت إدارة المرور كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية عبر منصة أبشر، حيث تُعد هذه الخدمة واحدة من الخدمات التي عملت على إتاحتها عبر المنصة مما يُمكن من الاستفادة منها بشكل سهل، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بالتحول الرقمي في المملكة، ومن خلال موقع سعودي اون سنعرض خطوات إجراء الاستعلام.

شوف المخالفات كام | كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية عبر منصة ابشر 1446

يُجرى الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية عبر منصة أبشر من خلال خطوات سهلة وسريعة، يُمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“.

القيام بتسجيل الدخول عبر المنصة.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار منها خدمات المرور.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إدخال البيانات المطلوبة، ثم النقر على زر “استعلام”.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

تُتيح إدارة المرور السعودي خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر، وخطوات تقديم الاعتراض هي كالتالي:

التوجه إلى منصة أبشر “من هنا“.

التوجه إلى خدمات المرور.

ثم اختيار منها “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

إدخال البيانات المطلوبة.

رفع الأوراق الداعمة للاعتراض.

ثم تقديم الطلب، ليتم مراجعته من قِبل الجهة المعنية.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بالاعتراض على المخالفات المرورية، يُمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

يجب ألا تتخطى مدة المخالفة شهر من تاريخ تسجيلها.

لا يُمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم اعتراض عليها مسبقًا عبر أبشر، وصُدر فيها قرار من قِبل اللجنة المعنية.

في حال وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة، لا يُمكن تقديم آخر جديد.

يحق للمستفيد تقديم أي عدد من الاعتراضات، إلا في حال كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة اعتراضات.

أتاحت إدارة المرور العديد من خدماتها بشكل إلكتروني، مما يُمكن من الاستفادة منها بشكل سهل وسريع، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الإدارة، وبالتالي يساهم ذلك في توفير الكثير من الوقت والجهد.