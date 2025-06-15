الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت السلطات السعودية عن استئناف إصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد بعد انتهاء مناسك الحج لعام 1446هـ، مع إدخال شروط تنظيمية جديدة وتقديم تسهيلات مميزة لمواطني عدد من الدول، في إطار جهود المملكة لتعزيز تجربة العمرة وتنظيم حركة الزوار بما يضمن سلامتهم وراحة أدائهم وزلشب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بعد انتهاء موسم الحج.. السعودية تُعلن استئناف تأشيرات العمرة بشروط جديدة وتسهيلات موسعة

بحسب ما ورد عن الجهات المختصة، فقد تم اعتماد مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها في طالبي تأشيرة العمرة للموسم المقبل، وتشمل:

الالتزام الكامل بفترة الإقامة المحددة في التأشيرة.

عدم استخدام تأشيرة العمرة في أغراض أخرى غير المخصصة لها.

توفير حجز سكن مؤكد ومعتمد في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

تقديم تذكرة طيران مؤكدة للذهاب والعودة.

كما شددت الجهات المختصة على أن الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول المباشر دون الالتزام بالإجراءات الأمنية والرقابية التي سيتم تطبيقها بشكل صارم.

مزايا خاصة لبعض الجنسيات

من أبرز المفاجآت التي حملها الإعلان، ما تم كشفه عن تسهيلات جديدة ستُمنح لمعتمرين من جنسيات محددة، وتشمل:

إمكانية تمديد مدة الإقامة إلى 90 يومًا بدلًا من 30 يومًا المعتادة.

دخول المملكة من أي منفذ جوي أو بحري أو بري، دون شرط المرور عبر مطار معين.

إلغاء متطلبات "المحرم" للنساء القادمات في مجموعات نظامية أو عبر حملات معتمدة.

السماح بحرية التنقل بين المناطق السعودية طوال فترة التأشيرة.

استعدادات لوجستية متطورة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية، تتضمن:

نظام رقمي جديد لحجز مواعيد أداء العمرة لتفادي الازدحام.

تعزيز التكامل بين منصات "نسك" و"توكلنا خدمات" لتيسير إجراءات المعتمرين.

تطوير البنية التحتية في محيط الحرم لتقليل الضغط على الساحات والنقاط الحرجة.

دعوة للالتزام بالتعليمات

أكدت الجهات المعنية أن هذه التحديثات تهدف إلى رفع كفاءة موسم العمرة، مشددة على أن التجاوز أو محاولة التحايل على التعليمات سيعرض المخالفين للغرامات والترحيل والمنع من دخول المملكة مستقبلاً.