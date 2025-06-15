الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب ختام العام الدراسي في السعودية يزداد فضول الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد اختبارات منتصف الترم الثالث 2025 باعتبارها محطة حاسمة لرصد مستوى التحصيل قبل خوض غمار الاختبارات النهائية ولحسن الحظ أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن الجدول الزمني المنتظر مما يمنح الجميع فرصة ذهبية لتنظيم الوقت ووضع خطة مراجعة ذكية واستقبال تلك الاختبارات بثقة واستعداد كامل الآن هو الوقت المناسب لتكثيف الجهد والتحضير الجيد فكل خطوة تُحسب في طريق النجاح حذوغش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل للطلاب .. اختبارات منتصف الترم الثالث تقترب أسرع مما تتخيل

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الجدول الرسمي لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث حيث تنطلق الاختبارات الشفوية بدءًا من يوم الأحد 25 مايو 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو 2025 تليها الاختبارات التحريرية التي تبدأ رسميًا يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتمتد هذه الفترة لتتيح للطلاب والمعلمين وقتًا كافيًا لمراجعة الدروس والاستعداد بشكل متقن ما يسهم في تعزيز الأداء الأكاديمي وتحقيق نتائج إيجابية في هذه المرحلة المهمة.

لماذا تعد اختبارات منتصف الترم الثالث مهمة؟

تعد اختبارات منتصف الفصل الثالث خطوة أساسية في مسار العملية التعليمية لما توفره من فوائد متعددة لكل من الطلاب والمعلمين ومنها:

تقييم مدى استيعاب الطلاب لما تم شرحه من مناهج منذ بداية الفصل الثالث.

كشف جوانب القصور الأكاديمي وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين قبل الدخول في المراجعة النهائية.

رفع مستوى الثقة بالنفس من خلال تحقيق نتائج إيجابية تعكس الجهد المبذول طوال الفترة الماضية.

المساعدة على بناء خطة دراسية فعالة تركز على تعزيز الأداء الأكاديمي فيما تبقى من الفصل.

تمكين المعلمين من قياس مدى الفهم لدى الطلاب وتقديم الدعم التعليمي المناسب قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية.

أفضل النصائح للتحضير لاختبارات منتصف الترم الثالث 2025

لضمان التفوق في اختبارات منتصف الفصل الثالث يُستحسن اتباع مجموعة من النصائح التي تعزز التحصيل وتنظم الجهد ومنها:

تنظيم جدول مذاكرة يومي يُراعي ترتيب المواد حسب الأولوية والأهمية.

مراجعة شاملة للدروس المقررة مع تركيز خاص على المواضيع المتكررة في الامتحانات السابقة.

التدرب على نماذج اختبارات سابقة لفهم طبيعة الأسئلة ورفع مستوى الاستعداد النفسي.

الاستفادة من دعم المعلمين من خلال طرح الأسئلة وحضور الحصص الإثرائية لشرح المفاهيم الصعبة.

اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يشمل النوم الكافي والتغذية السليمة لتحسين القدرة على التركيز والاستيعاب.

دور الأسرة في دعم الطالب خلال فترة الاختبارات

الاستعداد للاختبارات مسؤولية مشتركة ولا يقتصر على الطالب وحده بل يتطلب دورًا داعمًا من أولياء الأمور من خلال: