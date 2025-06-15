صدمة للمواطنين والمقيمين .. تسعيرة جديدة لمواقف السيارات تشعل الجدل في الرياض وجدة ومكة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاعتماد تسعيرة محدثة لمواقف السيارات مدفوعة الأجر في عدد من المدن الكبرى من بينها الرياض وجدة ومكة المكرمة بالإضافة إلى بقية مناطق المملكة ووفق التعديلات المتوقعة سيتم رفع تكلفة الوقوف لتصبح 3 ريالات للساعة الواحدة في إجراء يُتوقع أن يسهم في تقليل الازدحام وتشجيع استخدام وسائل النقل البديلة ضمن توجه أوسع لتحسين جودة الحياة في المدن السعودية كشبحم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تسعيرة جديدة لمواقف السيارات في الرياض وجدة ومكة المكرمة

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن الاشتراطات المقترحة لمواقف السيارات المدفوعة داعيًا الجهات المعنية والمواطنين لإبداء مرئياتهم واقتراحاتهم قبل اعتمادها رسميًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتتضمن أبرز البنود ما يلي:

إتاحة أول 20 دقيقة مجانًا لكل مركبة بدءًا من دخولها وحتى مغادرتها الموقف.

تحديد الحد الأقصى للأجرة بـ 3 ريالات لكل ساعة بعد انتهاء الفترة المجانية.

إعفاء ذوي الإعاقة بشكل كامل من أي رسوم وتقديم الخدمة لهم مجانًا دون استثناء.

الاشتراطات الجديدة لمواقف السيارات

ضمن الاشتراطات الجديدة التي أعلنت عنها الجهات المختصة لتنظيم مواقف السيارات المدفوعة تم التشديد على التزام المستثمرين بتطبيق معايير دقيقة أبرزها الالتزام الكامل بالأبعاد المحددة لمواقف ذوي الإعاقة كما ورد في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل على ألا تتعارض مع كود البناء السعودي كما تم فرض ضرورة تركيب كاميرات مراقبة أمنية عند مداخل ومخارج المواقف لتعزيز الأمان بالإضافة إلى تعيين مراقب ميداني يكون حاضرًا طوال ساعات التشغيل لضمان انسيابية الاستخدام والالتزام بالتنظيمات الجديدة.

توفير نظام إلكتروني

ضمن جهود تنظيم وتشغيل مواقف السيارات المدفوعة بكفاءة عالية تلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين في هذا المجال بعدد من المتطلبات التقنية الدقيقة أبرزها:

توفير نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي يكون مرتبطًا ببوابات الدخول والخروج ويُستخدم لرصد مدة الوقوف بدقة وتنظيم عمليات الدفع.

إنشاء بوابة إلكترونية ذكية تسمح للمركبات بالدخول والخروج تلقائيًا وذلك بعد استلام التذكرة الإلكترونية وسداد الرسوم المطلوبة.