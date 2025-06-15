الرياض - كتبت رنا صلاح - تمكنت شرطة مكة من إحباط عملية سرقة تعرضت لها إحدى المواقع في المدينة حيث ألقى رجال الأمن القبض على أربعة أفراد متورطين في الجريمة بينهم مخالفان لأنظمة الإقامة ووافد ومقيم.

شرطة مكة تضبط مخالفين ووافدًا ومقيمين بتهمة سرقة الكابلات الكهربائية

كانت تحركات أفراد العصابة مريبة، وهو ما دفع الدوريات الأمنية إلى تكثيف الرقابة في المنطقة بمجرد تلقي بلاغ عن عملية سرقة كيابل كهربائية سارعت الفرق الأمنية إلى مكان الحادث وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن العصابة كانت تخطط لتهريب المسروقات خارج المدينة.

الإجراءات القانونية

بعد القبض عليهم، تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفرض العقوبات المناسبة هذا الحادث يبرز أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات الأمنية في التصدي للجريمة وضمان سلامة المجتمع.

أهمية السلامة العامة

تؤكد شرطة مكة على أهمية اليقظة والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة، حيث تلعب تلك الجهود دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتدعو الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة للجميع.