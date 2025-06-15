الرياض - كتبت رنا صلاح - تحدث ولي العهد السعودي مع الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية خلال المحادثة أعرب ولي العهد عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية مشددا على أهمية الحوار كسبيل لتسوية النزاعات كما أكد أن استخدام القوة لن يكون حلا مستداما في أي من القضايا المطروحة.

ولي العهد يؤكد للرئيس الإيراني إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية ورفضنا استخدام القوة لحل النزاعات

شدد ولي العهد على أن الحلول السلمية تعتمد على الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متعددة حيث تبرز الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول فعالة.

تأكيد على وحدة الصف العربي

أكد ولي العهد خلال المحادثة على أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة كما أشار إلى ضرورة التعاون بين الدول العربية والإسلامية لإيجاد البدائل المناسبة للتعامل مع الأزمات الراهنة.

دعوة للسلام والاستقرار

إن دعوة ولي العهد للسلام تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى المزيد من التفاهم والتعاون هذه الخطوة تعكس رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم بين دولها.

ردود الفعل على التصريحات

تلا حديث ولي العهد ردود فعل إيجابية من عدد من البلدان، حيث رحبت هذه الدول بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام يعكس ذلك تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجيرانها ويدعو إلى مزيد من الحوار البناء.