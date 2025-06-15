الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إطلاق خدمة أجير وهي التي تعزز من عمل الوزارة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في ظل خطة الوزارة على رفع جودة الخدمات، وفي هذا المقال وعبر موقعنا سعودي أون سنتعرف على طريقة التقديم على العمل الموسمي في خدمة أجير.

أطلقتها وزارة السياحة.. خدمة أجير مواسم السياحة تفتح لك أبواب العمل الموسمي في كل مناطق المملكة بهذه الضوابط

يمكن لأي شخص التقديم على العمل الموسمي من خلال خدمة أجير عبر الخطوات الإلكترونية التالية:

الدخول على موقع منصة أجير الرسمي الإلكتروني “من هنا“.

ينشئ الشخص حساب جديد من خلال البيانات الشخصية المطلوبة.

يرفع السيرة الذاتية ويتصفح الوظائف المتاحة لموسم العمرة.

يقدم على الوظائف المناسبة وينتظر لحين قبول العرض وإصدار تصريح العمل الموسمي في الوزارة.

شروط تسجيل الأفراد في منصة أجير

ولتسجيل الأفراد في منصة أجير يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الأصل والجنسية ومقيم إقامة نظامية وألا يكون على رأس عمل آخر مع تقديم بيانات صحيحة ومحدثة وملتزم بكل شروط العقد الموسمي.

أهداف منصة “أجير الحج”

وكشفت منصة أجير عن أهدافها التي تعمل عليها وهي الأهداف التالية:

العمل على رفع كفاءة القوى العاملة الموسمية.

تسهيل إجراءات توظيف السعوديين والمقيمين في موسم الحج.

تنظيم إصدار تصاريح العمل الموسمية.

توفير العديد من الحلول المرنة التي تتناسب مع احتياجات المنشآت.

تحسين جودة المقدمة لضيوف الرحمن.

إلى هنا قد نكون انتهينا من مقالنا والذي تعرفنا به على طريقة وخطوات التقديم على العمل الموسمي من خلال منصة أجير وشروط التقديم على تلك الوظائف وأهداف المنصة التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.